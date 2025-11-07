Hofheim am Taunus (ots) -Olight, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich tragbarer Beleuchtungslösungen, stellt auf der Milipol Paris 2025 (18.-21. November) die neueste Generation seiner fortschrittlichen Produkte vor. Im Mittelpunkt steht dabei die neue ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66), die am 18. November 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.Die Produktreihe umfasst die Modelle ArkPro, ArkPro Ultra und ArkPro Lite - leistungsstarke Leuchten mit elegantem Design und vielfältigen Funktionsmodi.Besonders hervorzuheben ist das Modell ArkPro Ultra, das exklusiv mit einem von Olight selbst entwickelten LED-Chip ausgestattet ist. Darüber hinaus besteht das Gehäuse aus der firmeneigenen Hochleistungslegierung Superalloy OAL und beinhaltet die eigens entwickelte Technologie Arkbeat.Kompakte Leistung trifft technologische InnovationEntwickelt für den persönlichen, taktischen und professionellen Einsatz, setzt die ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66) einen neuen Maßstab im Bereich tragbarer Beleuchtung. Die Modelle ArkPro und ArkPro Ultra vereinen Spot-, Flut-, UV- und Laserlicht in einem einzigen Gerät - ein vielseitiges 4-in-1-Werkzeug für industrielle Anwendungen. Durch die Kombination von Flut- und Punktlicht in einer einzigen Taschenlampe erfüllt die Serie verschiedenste Anforderungen an multifunktionale Beleuchtung.Innovation, die den Alltag bereichertDas Modell ArkPro Lite ist mit einem speziellen Rotlicht für Nachtsicht ausgestattet. Die handwerkliche Präzision von Olight zeigt sich besonders im ArkPro Ultra - mit einer zweifarbigen Statusanzeige und dem integrierten Arkbeat-Atemlicht, das sich je nach Nutzung farblich verändert und so der Taschenlampe ein lebendiges Erscheinungsbild verleiht.Der Ultra ist mehr als ein Werkzeug - er bietet Begleitung und Schutz.Für Vielseitigkeit gemacht, für Wirkung geschaffenOb auf dem Trail oder im Alltag: Die ArkPro-Serie überzeugt durch intuitive Bedienung und zuverlässige Leistung. Der leichte ArkPro Lite bietet augenschonendes Rotlicht - ideal für den Einsatz bei Nacht. ArkPro ist kompakt gebaut und ermöglicht die einfache Umschaltung zwischen Fern- und Abblendlicht, was ihn zur idealen Wahl für Outdoor- und Industrieeinsätze macht.Das Flaggschiff ArkPro Ultra bietet darüber hinaus einen ergonomischen Griff, weiches Umschalten der Lichtmodi, einen kraftvollen weißen Lichtstrahl sowie einen präzisen grünen Laser zur Zielerfassung.Erleben Sie die ArkPro-Serie auf der Milipol PARIS 2025Testen Sie die Modelle der ArkPro-Serie live auf der Milipol Paris vom 18. bis 21. November in Halle 5A, Stand D001. Entdecken Sie den ArkPro Lite (95,95 EUR), den ArkPro in verschiedenen Ausführungen (119,95 EUR-131,95 EUR) sowie das Flaggschiff ArkPro Ultra (159,95 EUR).Erleben Sie die Lichtleistung, spüren Sie die hochwertige Verarbeitung - und entdecken Sie den Unterschied.Mehr erfahren: https://de.olight.com/s/GF12S8Über OlightOlight bereichert den Alltag durch intelligente, mobile Beleuchtungslösungen, die fortschrittliche Technologie mit hochwertigem Design verbinden. In über 100 Ländern weltweit im Einsatz, steht Olight für Innovation, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.Das Sortiment umfasst Premium-Taschenlampen, Stirnlampen und taktische Lichtlösungen für den täglichen Gebrauch ebenso wie für professionelle Anwendungen.Folgen Sie Olight für aktuelle Neuigkeiten, Produktveröffentlichungen und exklusive Einblicke auf Instagram (https://www.instagram.com/olightdeutschland/), Facebook (https://www.facebook.com/olightdeutschland/), YouTube (https://www.youtube.com/@OlightDeutschland) und TikTok (https://www.tiktok.com/@olightdeutschland/).Pressekontakt:Marco Macs.de@olight.comOriginal-Content von: Olight GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181374/6153580