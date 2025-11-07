Mit seinem rekordverdächtigen Höhenflug in die Stratosphäre hat sich Gold nach Ansicht des Marktveteranen Ed Yardeni als besserer sicherer Hafen als Bitcoin erwiesen.Der Chef von Yardeni Research schreibt in seinem morgendlichen Marktkommentar am Mittwoch, dass "Gold das neue Bitcoin ist". Widersprüchlich? Man könnte meinen, Gold bleibt Gold. Er vergleicht die Performance beider Anlageklassen während erneuter Marktturbulenzen. "Bitcoin wurde als digitales Gold bezeichnet, aber wir würden Gold als physisches Bitcoin bezeichnen", schreibt Yardeni weiter. [spotify]1RIXgSFO5pkDleIUOBHUFj[/spotify] "Anleger, die Risiken meiden wollen, kommen möglicherweise zunehmend zu dem Schluss, dass Gold ein …

