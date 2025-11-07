Die GGW Group verliert einen Top-Manager. Denn Thomas Zimmermann, CEO des Assekuradeurs WECOYA UNDERWIRTING, verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Künftig will er nur noch in beratender Funktion tätig sein. Thomas Zimmermann, CEO des Assekuradeurs WECOYA UNDERWRITING, verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Dies bestätigte WECOYA gegenüber AssCompact. Nach erfolgreichen Jahren, in denen es gelungen ist, WECOYA als bedeutende Assekuradeurs- und Arbeitgebermarke im europäischen Markt zu etablieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact