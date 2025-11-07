Im Oktober schaffte der Skoda Elroq mit 3.320 Neuzulassungen den Sprung an die Spitze des deutschen Elektroauto-Rankings. Damit stand erstmals in diesem Jahr kein Volkswagen-Modell an der Spitze der monatlichen Zulassungsstatistik. Für Tesla ist es hingegen der schlechteste Monat seit mehr als drei Jahren. Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen schon im September ein spürbares Wachstum hin. Nun konnten sie noch einmal ...

