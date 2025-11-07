© Foto: Matthias Balk - dpa

Aumovio hat einen Umsatz- und Gewinneinbruch im 3. Quartal verzeichnet. Die Prognose wurde gesenkt, beim drohenden Chipengpass gab es aber inzwischen Entwarnung. Die Analysten sind sich indes uneins über die Bewertung.Der Autozulieferer Aumovio hat im dritten Quartal das schwache Branchenumfeld zu spüren bekommen. Der Umsatz der im September vom ehemaligen Mutterkonzern Continental abgespaltenen Firma sank im dritten Quartal im Jahresvergleich trotz weltweit anziehender Automobilproduktion um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten (EBITDA) verdiente Aumovio 150 Millionen Euro und damit 30 Prozent weniger als im …