ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Sell" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding habe die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Jarrod Castle am Freitag. Das dürfte nach dem zuletzt starken Lauf den Kurs belasten./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018





© 2025 dpa-AFX-Analyser