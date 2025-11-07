EQS-News: SOFTSWISS / Schlagwort(e): Sonstiges

iGaming wird, wie Kryptowährungen, trotz strengerer Regulierung weiter expandieren: 2026 iGaming Trends Report von SOFTSWISS



VALLETTA, Malta, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die globale iGaming-Branche tritt in eine neue Expansionsphase ein, die durch eine klarere Regulierung und die Technologie der nächsten Generation vorangetrieben wird, so der neu veröffentlichte "2026 iGaming Trends "-Bericht von SOFTSWISS. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass eine vernünftige Regulierung eher ein Katalysator für das Wachstum der Industrie ist als ein Hindernis. In dem Maße, in dem die Regierungen klarere Rahmenbedingungen schaffen, planen Unternehmen langfristiger, gewinnen Investoren Vertrauen und wenden sich Gamer zunehmend vertrauenswürdigen, lizenzierten Anbietern zu. Der weltweite iGaming-Markt wird voraussichtlich bis 2030 auf 169 Milliarden Dollar ansteigen, gegenüber 103 Milliarden Dollar im Jahr 2025, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsquote (CAGR) von 10,44 % entspricht. Die Regulierung geht über freiwillige Richtlinien hinaus: In vielen Ländern sind Standards für verantwortungsbewusstes Spielen (Responsible Gaming, RG), Werbebeschränkungen und Ausgabenprüfungen gesetzlich vorgeschrieben. Das Verhältnis zwischen iGaming und dessen Regulierungsbehörden verändert sich. Über 350 Akteure der Branche , Investoren und Regulierungsbehörden wurden gebeten, das derzeitige rechtliche sowie regulatorische Umfeld des Sektors auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten - je höher die Punktzahl, desto positiver die Einschätzung. Fast die Hälfte der Befragten wählte eine Bewertung von 7 oder höher, wobei die durchschnittliche Bewertung von 6,06 im Vorjahr auf 6,36 im Jahr 2025 anstieg, wie die SOFTSWISS-Umfrage ergab. Dies unterstreicht, dass die Regulierung in einem zunehmend positiven Licht gesehen wird, da sie Klarheit schafft und ein nachhaltiges Wachstum der Branche überwiegend unterstützt. Ivan Montik, Gründer von SOFTSWISS, kommentierte: "Die Regulierung ist nicht immer der Feind des Wachstums. Wenn es richtig gemacht wird, ist sie die Grundlage dafür. So wie die Kryptomärkte mit der Einführung von Vorschriften wie dem GENIUS-Gesetz reifen, die das Risiko senken und die Teilnahme fördern, erlebt die iGaming-Branche jetzt ihren eigenen 'GENIUS-Moment'. Transparente Regeln stellen gleiche Wettbewerbsbedingungen her, schützen Gamer und schaffen das Vertrauen, das eine nachhaltige Expansion fördert." Der 2026 iGaming Trends Report hebt das Jahr 2025 als ein Jahr des Wandels hervor, in dem Regierungen weltweit Rahmenbedingungen einführen oder verschärfen, die Marktliberalisierung mit größerer Verantwortlichkeit verbinden. Durch die Schaffung eines sicheren, transparenten und wettbewerbsfähigen Umfelds verringern die Behörden die Anziehungskraft von unseriösen Anbietern und schaffen die Grundlage für eine nachhaltige Expansion der Branche. Informationen zu SOFTSWISS: SOFTSWISS ist ein globales Technologieunternehmen, das seit 2009 preisgekrönte Softwarelösungen für iGaming anbietet. Unterstützt von einem Team von mehr als 2000 Experten bedient SOFTSWISS mehr als 1000 globale Marken durch sein umfassendes Produkt-Ökosystem. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2814985/SOFTSWISS_2026_iGaming_Trends_Report.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/igaming-wird-wie-kryptowahrungen-trotz-strengerer-regulierung-weiter-expandieren-2026-igaming-trends-report-von-softswiss-302608566.html



