Die gestern von Block veröffentlichten Quartalszahlen ziehen heute vor US-Börseneröffnung in Deutschland den Kurs nach unten. Die Erwartungen konnte CEO Jack Dorsey nicht erfüllen, besonders ein Bereich schwächelte aus Sicht der Anleger.Das Fintech-Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal mit einem Wachstum des Bruttozahlungsvolumens von zwölf Prozent die höchste Expansion seit dem zweiten Quartal 2023. Das Unternehmen habe generell die Geschwindigkeit bei der Produkteinführung erhöht und seinen ...

