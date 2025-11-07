Leipzig (ots) -Ein nächtlicher Übergriff, ein mysteriöser Brand, ein verschwundenes Kind: Hauptkommissarin Doreen Brasch wird in ihrem neuen "Polizeiruf 110"-Fall aus Magdeburg mit den Grenzen von Schuld, Verantwortung und gesellschaftlicher Wahrnehmung konfrontiert. Die Dreharbeiten für "Die Unerhörten" (AT) laufen voraussichtlich bis 3. Dezember 2025.Zum Inhalt:In einer Novembernacht wird Kriminalhauptkommissarin Brasch in Magdeburg brutal von einer Gruppe Jugendlicher attackiert. Kurz darauf stirbt ein obdachloser Mann durch ein Feuer. Als wenig später ein Kind mit schwerer Behinderung verschwindet, geraten dieselben Jugendlichen erneut in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei steht unter Druck - die Verdächtigen sind einschlägig vorbestraft, ihre Taten sind dokumentiert, doch die Beweislage ist dünn. Während sich das Netz der Ermittlungen zuzieht, geraten nicht nur die Jugendlichen ins Visier, es geht auch um gesellschaftliche Vorurteile, familiäre Belastungen und institutionelle Grenzen."Die Unerhörten" (AT) erzählt von Verantwortung, Zuschreibungen und der Frage, wer in unserer Gesellschaft gehört und gesehen wird - und wer übersehen bleibt.Das Drehbuch für den Krimi stammt von Christian Bach, der ebenfalls Regie führt. Vor der Kamera von Namche Okon stehen neben Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp unter anderem Henning Peker, Christian Erdmann, Loran Alhasan, Raphael Gerome Stojku, Christoph Letkowski, Hannah Ehrlichmann, Kenda Hmeidan, Mudar Ramadan und Axel Wandtke.Der "Polizeiruf 110" ist eine Produktion der in Halle/Saale ansässigen 42film im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzenten sind Eike Goreczka und Christoph Kukula. Ausführende Produzentin ist Iris Kiefer, Producerin Susanna Enk. Die Redaktion im MDR verantwortet Denise Langenhan. Der Film wird voraussichtlich 2027 im Ersten zu sehen sein.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6153657