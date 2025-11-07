Westwing hat im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse präsentiert und ist trotz schwacher Verbraucherstimmung zu Wachstum zurückgekehrt. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 3,4% auf 99 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 73% auf 6,1 Millionen Euro (6,1% Marge) anstieg. Dies wurde durch einen Rekordanteil von 66% der margenstarken Westwing Collection und strenge Kostenkontrolle unterstützt. Während die DACH-Region um 2,4% zurückging aufgrund des späteren Sortimentsrollouts, verzeichnete das internationale Geschäft ein Wachstum von 10,8%, gefördert durch Fortschritte bei der Premiumisierung des Sortiments und die Erschließung neuer Märkte. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Angesichts des stärkeren operativen Schwungs und verbesserter mittelfristiger Schätzungen erhöhen wir unser DCF-basiertes Kursziel auf 16,50 Euro (von 15,00 Euro) und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/westwing-group-se





