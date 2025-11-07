Der Automobilzulieferer FORVIA HELLA (ISIN: DE000A13SX22) beweist in einem volatilen Branchenumfeld Widerstandsfähigkeit. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 blieb der Umsatz mit 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, währungsbereinigt legte er sogar um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro zu. Dies gelang, obwohl ausschließlich der asiatische Markt wuchs, während Europa und Amerika schwächelten. Die weltweite Fahrzeugproduktion stieg im gleichen Zeitraum um 3,8 Prozent. Das Operating Income belief sich auf 338 Millionen Euro nach 344 Millionen Euro im Vorjahr, die Marge blieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
