Der Automobilzulieferer FORVIA HELLA (ISIN: DE000A13SX22) beweist in einem volatilen Branchenumfeld Widerstandsfähigkeit. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 blieb der Umsatz mit 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, währungsbereinigt legte er sogar um 0,4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro zu. Dies gelang, obwohl ausschließlich der asiatische Markt wuchs, während Europa und Amerika schwächelten. Die weltweite Fahrzeugproduktion stieg im gleichen Zeitraum um 3,8 Prozent. Das Operating Income belief sich auf 338 Millionen Euro nach 344 Millionen Euro im Vorjahr, die Marge blieb ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.