Palantir Technologies (ISIN US69608A1088) bleibt eine der meistdiskutierten Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz - und ein Beispiel dafür, wie eng Hype und Realität an den Börsen beieinanderliegen. Nach einer imposanten Rallye von über 130 Prozent seit Jahresbeginn ist der Kurs jüngst unter eine wichtige technische Marke gefallen. Der Rückgang fiel in eine allgemeine Abkühlung vieler KI-Titel, auch wenn das operative Geschäft von Palantir weiterhin solide wächst. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal ein starkes Ergebnis: Der Umsatz stieg um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe