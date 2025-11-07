Palantir Technologies (ISIN US69608A1088) bleibt eine der meistdiskutierten Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz - und ein Beispiel dafür, wie eng Hype und Realität an den Börsen beieinanderliegen. Nach einer imposanten Rallye von über 130 Prozent seit Jahresbeginn ist der Kurs jüngst unter eine wichtige technische Marke gefallen. Der Rückgang fiel in eine allgemeine Abkühlung vieler KI-Titel, auch wenn das operative Geschäft von Palantir weiterhin solide wächst. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal ein starkes Ergebnis: Der Umsatz stieg um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.