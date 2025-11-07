Heilbronn (ots) -Nachdem die ELDOORADO GmbH bereits 2024 und 2025 zur Top Company erklärt wurde, erhält sie auch für 2026 den kununu Top Company-Award. Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Mitarbeiter-Bewertungen auf der Plattform. Damit gehört die ELDOORADO GmbH offiziell zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.Geschäftsführer Florian Sommer: "Dieses Siegel zeigt, dass wir uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen, sondern fortlaufend daran arbeiten, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und ihr volles Potenzial entfalten können. Dass all das nun entsprechende Anerkennung findet, ist vor allem auch auf unsere offene Feedback-Kultur und die Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen unserer Employer-Brand-Strategie zurückzuführen."Mit ihrem mittlerweile mehr als 30-köpfigen Team vertreibt die ELDOORADO GmbH Produkte namhafter Anbieter aus den Bereichen Strom, Gas und Glasfaser - jedoch mit einem klaren Anspruch: Sie will beweisen, dass Haustürvertrieb seriös, transparent und fair sein kann. Jeder neue Mitarbeiter wird daher von Anfang an geschult, erhält einen klaren Leitfaden für Kundengespräche und profitiert von einem Team, das Erfahrungen teilt. Ein Modell, das nicht nur Quereinsteigern Erfolg ermöglicht, sondern auch das Image einer ganzen Branche verändert.Das wiederum war auch die Basis für die erneute Auszeichnung bei kununu, denn hierfür mussten Unternehmen verschiedene Kriterien erfüllen: Auf Grundlage von mindestens sechs Mitarbeiter-Bewertungen musste ein minimaler Bewertungs-Score von 3,8 Sternen erreicht werden. Um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten, muss zudem in den vergangenen zwölf Monaten mindestens eine neue Bewertung eingegangen sein. Hierbei konnte die ELDOORADO GmbH ihren Bewertungs-Score im Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen und übertrifft all diese Kriterien bei mittlerweile 22 Mitarbeiter-Bewertungen mit einem Durchschnittswert von 4,6 deutlich. Darüber hinaus punktet das Unternehmen auf der Plattform von kununu mit einer Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent - Werte, die weit über Branchendurchschnitt liegen."Selbstverständlich wollen wir auch weiterhin genau daran anknüpfen und unser Angebot kontinuierlich ausbauen und verbessern, um auch in Zukunft eine gefragte Anlaufstelle für motivierte Talente zu sein, die nach dem idealen Arbeitgeber suchen", betont Florian Sommer abschließend.Weitere Informationen unter: https://eldoorado.dePressekontakt:ELDOORADO GmbHVertreten durch: Florian SommerE-Mail: info@eldoorado.deWebseite: https://eldoorado.de/Original-Content von: ELDOORADO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175671/6153699