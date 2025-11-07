Leipzig (ots) -MDR Kultur lädt zum großen Jubiläum: Seit fünf Jahren gibt das Programm regionalen Musikerinnen und Musikern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Radio eine Bühne. Das soll gefeiert werden. Am 14. November 2025 ab 18 Uhr verwandelt sich das Funkhaus Halle in eine Konzertlocation für sechs herausragende Acts aus der Region beim Festival "Musik von hier!". Mit dabei sind Klängels Rowell, Lori Usai, Das Paradies, Hotel Rimini, Betterov und Karl die Große. Das Event wird live im Radio übertragen. Tickets für das exklusive Konzert gibt es nicht zu kaufen, sondern zu gewinnen: bei MDR Kultur im Radio und auf Facebook (https://www.facebook.com/kulturimosten).Moderiert wird der Abend von Ellen Schweda und Jan Kubon, die durch ein vielfältiges musikalisches Programm führen - von Indie über Pop bis hin zu experimentellen Klängen. Die Künstlerinnen und Künstler stehen exemplarisch für die musikalische Vielfalt Mitteldeutschlands, die MDR Kultur seit 2020 mit der Reihe "Musik von hier!" regelmäßig ins Rampenlicht stellt.Tickets für das Festival gibt es nicht zu kaufen, sondern im Programm und über die Facebook-Seite "Kultur im Osten" zu gewinnen. Vor Ort warten dann auf die Gewinner neben guter Musik auch exklusive Einblicke in eine Live-Produktion fürs Radio. Kolleginnen und Kollegen von MDR Kultur stehen den ganzen Abend für Fragen und Austausch zur Verfügung.Weitere Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern finden Sie unter mdr.de/kultur.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6153715