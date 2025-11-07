Frankfurt am Main (ots) -Die Sichtbarkeit in Deutschlands reichweitenstärksten TV-Sendern war bislang nur großen Marken vorbehalten - insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen wurden von dieser Bühne ausgeschlossen. Doch ein neues Angebot von TV-VERMARKTUNG.de (http://tv-vermarktung.de), einer Marke der ExtraTipps Deutschland GmbH, öffnet nun ungeahnte Möglichkeiten. Wie KMU endlich bezahlbar und gezielt auf ProSieben, SAT.1 & Co. werben können und worauf sie achten sollten, lesen Sie hier.TV-Werbung auf den großen Sendern? Für kleine Unternehmen bislang kaum erreichbar. Die Werbeplätze auf Sendern wie SAT.1, ProSieben, RTL etc. bei Sendungen wie "Wer wird Millionär", "Dschungelcamp", "Galileo" und vielen mehr, galten als Spielwiese internationaler Konzerne, während dem Mittelstand nur die Rolle des Zuschauers blieb. Die Gründe lagen auf der Hand: Inszenierungen im Fernsehen waren teuer, komplex und für kleine Budgets schlicht utopisch. Während heute klassische Werbeformen an Reichweite verlieren, bleibt TV das Medium mit dem höchsten Vertrauensbonus. Viele Mittelständler träumen davon, ihre Angebote endlich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und müssen dennoch abseits stehen, wenn zur besten Sendezeit Millionen Haushalte erreicht werden. "Wer heute nicht präsent ist und im relevantesten Werbemedium sichtbar bleibt, wird von den Kunden schlichtweg vergessen", warnt Martin Wagner, Entwickler der neuen TV-Sonderaktion von TV-Vermarktung.de.Die effektivste Lösung besteht darin, TV-Werbung so einfach, günstig und gezielt zugänglich zu machen, dass sie für den deutschen Mittelstand erstmals wirklich nutzbar ist. Dafür hat die ExtraTipps Deutschland GmbH, in Zusammenarbeit mit Sendern wie ProSieben, SAT.1, RTL, Kabel 1, Sixx, WELT TV, N-Doku und Joyn, jetzt völlig neue Perspektiven eröffnet: Dank modernster KI-Technologie entstehen hochwertige TV-Spots fast im Handumdrehen - exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten. Für viele Unternehmen eine Revolution: Ein professioneller TV-Auftritt ist nun zum Preis einer größeren Zeitungsanzeige und ohne übermäßigen Produktionsaufwand greifbar.TV-Werbung: Der neue Booster für kleine MarkenTV schafft Aufmerksamkeit - keine andere Werbeform genießt in Deutschland so viel Vertrauen und Reichweite. Doch während große Marken ihren Markenauftritt regelmäßig auffrischen, standen KMU bislang im Abseits. Das ändert sich nun grundlegend: Dank der neuen Technik und der Senderpartnerschaften, werden TV-Kampagnen aktuell und vielleicht sogar dauerhaft bezahlbar, einfach umsetzbar und zielgenau einsetzbar. Möglich macht das ein intelligentes Konzept, das auf zwei Säulen ruht: KI-gestützte Produktion und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Sendergruppen.Martin Wagner, Entwickler und Initiator des neuen Konzeptes, bringt die Vorteile auf den Punkt: "Nie zuvor hatten kleine Unternehmen so realistische Chancen, innerhalb von Tagen und ohne Vorwissen zu einer eigenen TV-Kampagne zu kommen. Das ist nicht nur ein Image-Booster - das ist Markenbildung auf höchstem Niveau!" Tatsächlich bietet TV-Werbung enorme Hebel: Vertrauen, Reichweite und Emotionalisierung lassen sich kaum an einem anderen Ort so effektiv realisieren wie im linearen Fernsehen.KI-gestützte Spotproduktion: TV-Qualität ohne Drehteam und StudioMit moderner KI-Technologie hat es die ExtraTipps Deutschland GmbH geschafft Werbespots zu erstellen, ohne dass ein Kamerateam vor Ort ist. Fotos, Logos etc. genügen, optional kann der Unternehmer sogar als KI-Animation "lebensecht" integriert werden - ohne Studio, ohne Drehtermin und ohne Aufwand für den Werbetreibenden.Der technische Fortschritt öffnet Türen: Die Produktion ist binnen weniger Tage abgeschlossen, das Ergebnis steht professionellen TV-Spots in nichts nach. Musik, Sprecher, Animationen und Bewegtbilder, werden automatisch zusammengefügt - so hochwertig wie teure Studioproduktionen, aber eben zum Bruchteil des Preises. "Wir reden von Qualitätsstandards, wie sie große Marken erwarten würden, jedoch auf einem Kostenlevel, das jeder Mittelständler stemmen kann", erklärt Martin Wagner. Der Clou: Auch der finale TV-Spot bleibt flexibel anpassbar und lässt sich nach Kundenwunsch regional oder national einsetzen.Preis-Leistungs-Vorteil: TV-Spots zum Preis einer größeren ZeitungsanzeigeDen eigenen Werbespot auf ProSieben, SAT.1 oder Kabel 1 preislich mit einer größeren Printanzeige vergleichen? Ein Szenario, das völlig neu ist und das Selbstbewusstsein mittelständischer Unternehmer nachhaltig stärken dürfte. Ein TV-Platz ist jetzt für kurze Zeit kein Privileg großer Marken mehr. Dank der neuen Kooperation mit den Sendergruppen und dem limitierten Aktionspaket können sich jetzt auch kleine Unternehmen auf diesen Bühnen präsentieren.Der Effizienzaspekt ist dabei entscheidend: Wer in einem Umfeld wirbt, in dem sonst nur bekannte Marken präsent sind, gewinnt automatisch an Sichtbarkeit und Status. "Wir liefern Bewegtbild, Präsenz und maximale Aufmerksamkeit; ein Gefühl, das bislang oft nur großen Marken wie Coca-Cola oder Mercedes vorbehalten war", erklärt Wagner. Hinzu kommt: Die Aktion ist begrenzt und exklusiv und damit ein Vorteil für alle, die schnell reagieren und ihre Marke nachhaltig positionieren wollen.Partnerschaft und Service: Komplettbetreuung vom ersten Kontakt bis zur AusstrahlungGerade kleinere Unternehmen mit wenig Marketing-Erfahrung profitieren von der persönlichen Betreuung: von der ersten Beratung, über die KI-gestützte Spotproduktion, bis zur Platzierung auf den Sendern. Dabei stehen transparente Kommunikation und höchste Qualitätsstandards im Zentrum der Leistung. Die Abwicklung ist denkbar einfach: Nach einer kurzen Abstimmung werden alle weiteren Schritte übernommen, sämtliche Details - von den gemafreien Musik- und Sprecherrechten bis zur Sendefreigabe - sind inklusive.Unternehmen müssen nicht einmal im fertigen Spot persönlich auftreten, können es aber - dank KI-Animation sogar auf Basis eines Fotos. Sie erleben Fernsehen auf Augenhöhe mit den bekanntesten Marken. Es ist eine Art Ritterschlag. 