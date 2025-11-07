Erneut sorgt ein KI-Modell aus China für Aufsehen. Nicht nur sollen die Trainingskosten von Kimi K2 Thinking vergleichsweise niedrig gewesen sein, das Modell könnte bei einigen Aufgaben auch der US-amerikanischen Konkurrenz überlegen sein. Das chinesische Startup Moonshot AI hat sein neues generatives KI-Modell vorgestellt. Wie CNBC berichtet, soll es ChatGPT insbesondere im Hinblick auf agentische Fähigkeiten übertreffen - und erhöht damit den Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
