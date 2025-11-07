US-Batterierecycler Redwood Materials hat den Betrieb auf seinem Battery Materials Campus in South Carolina aufgenommen und erhöht damit seine jährliche Materialproduktion um zunächst 20.000 Tonnen. Das neue Werksareal soll Redwood als Drehscheibe für das Batterie-Recycling, aber auch für die Produktion neuer Batteriematerialien dienen. Redwood läutet den Betrieb auf einem neuen, 243 Hektar großen Campus in Berkeley County im US-Bundesstaat South ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.