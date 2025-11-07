München (ots) -Die Gäste:Norbert Röttgen (CDU, Außenpolitiker)Markus Frohnmaier (AfD, stellv. Fraktionsvorsitzender)Wolfgang Niedecken (Musiker und Maler)Pinar Atalay (RTL/ntv)Julie Kurz (ARD)Nena Brockhaus (Welt TV)Außenpolitik und Wehrpflicht - was die Bundesregierung plantDarüber diskutieren der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der stellv. Fraktionsvorsitzende der AfD, Markus Frohnmaier.50 Jahre BAP - künstlerische, biographische und politische BilanzIm Studio: Musiker und Maler Wolfgang Niedecken.Es kommentieren: die RTL/ntv-Moderatorin Pinar Atalay, die ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Julie Kurz, und die Journalistin und Buchautorin Nena Brockhaus."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Pressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6153751

