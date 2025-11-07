© Foto: Ying Tang - NurPhoto

China hat sein Exportverbot für Nexperia-Chips aufgehoben. Dies deutet darauf hin, dass der Konflikt um den Halbleiterhersteller auf eine Lösung zusteuert.Die Aumovio SE hat den Versand von Nexperia-Halbleitern und entsprechenden Bauteilen wieder aufgenommen, nachdem sie Anfang dieser Woche eine Exportlizenz aus Peking erhalten hatte, erklärte CEO Philipp von Hirschheydt in einem Interview gegenüber Reuters. Das chinesische Handelsministerium hob zudem am Freitag das umfassendere Exportverbot für Nexperia auf. Die Äußerungen von von Hirschheydt sind das jüngste Zeichen dafür, dass sich die Blockade um Nexperia entspannt. Die niederländische Regierung ist bereit, ihre Befugnisse über den …