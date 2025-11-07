EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ATOSS Software SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ATOSS Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications
07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2225942 07.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group