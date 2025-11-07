© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Constellation Energy Corporation ist ein glasklarer KI-Gewinner. Doch die hohen Erwartungen der Wall Street verfehlte das Unternehmen nur allzu deutlich.Die Constellation Energy Corporation meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,04? US-Dollar je Aktie und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 3,09?US-Dollar. Gleichzeitig übertraf der Umsatz von 6,57?Milliarden?US-Dollar die Konsensschätzung von 6,46 Milliarden?US-Dollar. Nach der Gewinnverfehlung fielen die Aktien des Unternehmens im frühen Handel zunächst um gut 3 Prozent. Der Energieversorger hat die Prognose für den bereinigten Gewinn 2025 auf eine Spanne von 9,05 bis 9,45?US-Dollar je Aktie eingeengt, …