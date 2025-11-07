kundenservice@finanzen100.de

Der kanadische Businessjethersteller hat im dritten Quartal den Umsatz um 11 % auf 2,31 Mrd. $ gesteigert. Der schon hohe Auftragsbestand erhöhte sich um 15 % auf 16,6 Mrd. $. Der Free Cashflow verbesserte sich binnen Jahresfrist um 279 Mio. $ auf 152 Mio. €. Der operative Gewinn (Ebit) stieg um 13 % auf 227 Mio. $, während der bereinigte Nettogewinn um 59 % auf 129 Mio. $ zulegte. Unter dem Strich sackte der Nettogewinn allerdings auf 53 Mio. $ (Q3 2024: 117 Mio. $) ab. Hier wirkte sich vor allem auf eine erhöhte Rückstellung für Honorare aus dem Verkauf der Zugsparte Bombardier Transportation negativ aus. Auf Neun-Monatsbasis stieg der Nettogewinn für das fortgeführte Geschäft um 30,8 % auf 322 Mio. $. Das Management bestätigte zudem die Prognose für laufende Jahr.