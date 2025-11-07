NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe im dritten Quartal wegen der Schwäche auf den Transatlantik-Strecken die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Harry Gowers am Freitag. Dank der unveränderten Gesamtjahresziele sei im vierten Quartal aber wieder Besserung zu erwarten./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT



ISIN: ES0177542018





© 2025 dpa-AFX-Analyser