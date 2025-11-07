Der chinesischen Raumfahrtagentur ist es gelungen, den bisher größten interstellaren Kometen in unserem Sonnensystem zu fotografieren. Das sollte helfen, mehr über den besonderen Besucher zu erfahren. Der interstellare Komet 3I/Atlas, der in unserem Sonnensystem unterwegs ist, kann womöglich bald schon besser erforscht werden. Der Grund: Chinas Mars-Orbiter Tianwen 1 hat ihn während seines Vorbeifluges am Mars fotografiert und könnte damit die weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n