Der chinesischen Raumfahrtagentur ist es gelungen, den bisher größten interstellaren Kometen in unserem Sonnensystem zu fotografieren. Das sollte helfen, mehr über den besonderen Besucher zu erfahren. Der interstellare Komet 3I/Atlas, der in unserem Sonnensystem unterwegs ist, kann womöglich bald schon besser erforscht werden. Der Grund: Chinas Mars-Orbiter Tianwen 1 hat ihn während seines Vorbeifluges am Mars fotografiert und könnte damit die weltweiten ...

