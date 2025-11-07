Der kalifornische Flugtaxi-Entwickler Archer legt sich seinen eigenen Flughafen zu: Er übernimmt den Hawthorne Municipal Airport in Los Angeles und zahlt dafür 126 Millionen US-Dollar. Der Flughafen soll sowohl für Testflüge genutzt werden als auch als Basis für das geplante Flugtaxi-Netzwerk in Los Angeles. Archer ist bereits offizieller Flugtaxi-Partner der Olympischen Spiele 2028, die in Los Angeles stattfinden werden. Da diese Partnerschaft ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
