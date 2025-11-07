Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio weitet sein Geschäft nun auch auf Österreich aus. Zum Markteintritt sind in der Alpenrepublik drei Nio- und ein Firefly-Stromer erhältlich. Als Importeur agiert die ungarische AutoWallis-Gruppe. Nio ist seit 2021 in Europa aktiv. Damals legte die Marke in Norwegen los, schon 2022 kam das Unternehmen auch nach Deutschland. Inzwischen deckt Nio etliche europäische Länder ab - darunter neuerdings auch Österreich. ...

