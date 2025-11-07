© Foto: Jiri HERA - Zoonar.com/Jiri HERA

Dogecoin hebt sich als einziger Gewinner unter den Top 10 Kryptowährungen ab, beflügelt von der Hoffnung auf einen baldigen US-ETF-Start.Dogecoin (DOGE) notiert am Freitagmittag als einzige der zehn größten Kryptowährungen leicht im Plus mit 0,75 Prozent bei 0,164 US-Dollar. Trotz des Tagesgewinns bleibt die Wochenbilanz mit einem Minus von rund 11,5 Prozent deutlich im roten Bereich. Dennoch schlägt der Meme-Coin damit Rivalen wie Ethereum (-15 Prozent), BNB (-13 Prozent), XRP (-13 Prozent) und Solana (-17,5 Prozent) (Stand: 12:30 Uhr MESZ). Grund für die relative Stärke ist die wachsende Erwartung rund um den ersten Spot-Dogecoin-ETF, der in den kommenden Wochen in den USA live gehen …