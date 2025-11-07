EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



07.11.2025 / 14:04 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort: https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Ort: https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports





07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News