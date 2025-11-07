Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy steht wie die gesamte Branche unter Druck. Nun gibt es durch neue Nachrichten eine erneute Warnung an die Holding von Michael Saylor. Erfolgt bald der Kollaps? Noch mehr Käufe, aber... Die Bitcoin-Holding Strategy leidet unter einem sinkenden Premium auf den NAV, was die Akkumulationsstrategie des Unternehmens gefährdet. Zusätzlich dazu befürchten viele Anleger einen Kollaps des Konzerns, da zum Teil Kredite aufgenommen ...

