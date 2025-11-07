KI-gestützte F&E-Orchestrierungsplattform für Innovation und Führungsrolle bei der Lieferantenintegration und -steuerung ausgezeichnet

Scientist.com, die führende KI-gestützte F&E-Orchestrierungsplattform für die Biowissenschaften, wurde bei den renommierten B2B Ecommerce Awards mit dem Supplier Management Excellence Award ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die neue Maßstäbe in den Bereichen Innovation, Integration und Leistung von Lieferantennetzwerken setzen, um einen überragenden Kundennutzen zu erzielen.

"Der Gewinn dieser Auszeichnung ist eine große Ehre und ein Beweis für das unermüdliche Engagement unseres Teams, die Forschung und Entwicklung zu vereinfachen und zu beschleunigen", sagte Andrew Nashed, VP, Supplier Relations bei Scientist.com. "Unsere Plattform automatisiert und optimiert den komplexen Prozess des Lieferantenmanagements, sodass sich Wissenschaftler auf Innovationen konzentrieren können, während wir uns um Compliance, Integration und betriebliche Effizienz kümmern."

Scientist.com wurde für seinen branchenführenden Ansatz beim Aufbau und der Verwaltung des weltweit größten Netzwerks wissenschaftlicher Dienstleister ausgezeichnet. Die technologiebasierte Plattform verbindet Forscher aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Wissenschaft mit über 6.000 vorab qualifizierten Lieferanten weltweit, die alles von grundlegenden Laborgeräten bis hin zu fortschrittlichen klinischen Forschungsdienstleistungen über einen sicheren, konformen und transparenten Beschaffungsprozess anbieten.

Mit strengen Überprüfungen, einer sorgfältigen Einarbeitung und KI-gestützten Governance-Tools stellt Scientist.com sicher, dass jede Interaktion mit Lieferanten den höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entspricht. Das Ergebnis ist ein reibungsloses Einkaufserlebnis, das die Forschung und Entwicklung beschleunigt und gleichzeitig das Betriebsrisiko und den Verwaltungsaufwand reduziert.

Die B2B Ecommerce Awards würdigen herausragende Leistungen im gesamten Business-to-Business-Handelsökosystem und zeichnen Unternehmen aus, die sich durch herausragende Innovation, Technologieintegration und messbare geschäftliche Auswirkungen auszeichnen. In der Kategorie "Supplier Management Excellence" werden Plattformen ausgezeichnet, die die Leistung, Integration und Zusammenarbeit von Lieferanten in großem Maßstab am effektivsten verwalten

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte Plattform für die Koordination von Forschung und Entwicklung in der Life-Science-Branche. Das Unternehmen vereinfacht die Arzneimittelforschung und klinische Entwicklung, indem es die Beschaffung rationalisiert, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt und Forscher mit einem globalen Netzwerk vorab qualifizierter Lieferanten verbindet. Scientist.com betreibt private Marktplätze für viele der weltweit größten Pharmaunternehmen und Hunderte von Biotech-Firmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.scientist.com.

