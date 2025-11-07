Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen - sind wir auf dem richtigen Weg? Roberta Boscolo: Nein, leider nicht. Die globalen Emissionen steigen weiter, und das 1,5-Grad-Ziel ist praktisch außer Reichweite. Wir sehen Rekordtemperaturen, schmelzende Gletscher und steigende Meerestemperaturen. Das heißt: Was bisher getan wurde, reicht nicht aus, um den Trend zu stoppen.Viele hoffen auf die Energiewende. Läuft sie zu langsam? - Ja. Die Umstellung auf ...

