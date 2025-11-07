Während der breite Kryptomarkt stagniert, erlebt eine Nische einen beispiellosen Boom: Privacy Coins. An der Spitze dieser Bewegung steht Zcash (ZEC). Mit einer Marktkapitalisierung von über 10,6 Milliarden Dollar steht der Coin kurz davor, in die Rangliste der zehn größten Kryptowährungen zu kommen. Der ehemalige Nischen-Coin ist zum Vorreiter des "Privacy Revival" avanciert.Am heutigen Freitag kletterte der Kurs von ZEC bereits auf ein Hoch 665 von Dollar. Damit positionierte sich Zcash vorübergehend ...

