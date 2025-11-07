FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia mit einem fairen Aktienwert von 36,60 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Wohnimmobilienkonzern am Freitag einen soliden Neunmonatsbericht. Erste Signale für 2026 stellten weiteres Wachstum in Aussicht./rob/ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A1ML7J1

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.