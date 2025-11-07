In der kommenden Woche veröffentlichen nur wenige Unternehmen im S&P 500 ihre Quartalsergebnisse, darunter auch Palo Alto Networks. Historische Daten zeigen: Das Unternehmen hat in der Vergangenheit zuverlässig die Erwartungen übertroffen und danach oft Kursgewinne erzielt. Berichtszeitraum mit Verschnaufpause - Fokus auf Einzeltitel mit starker Gewinnhistorie Nach einem intensiven Monat voller Quartalsberichte, in dem zahlreiche Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Ergebnisse präsentiert haben, erwartet Anleger in der kommenden Woche eine Phase der ...

