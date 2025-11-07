Geely führt seinen E-Kleinwagen EX2, die globale Version des China-Bestsellers Yingyuan, in den nächsten 12 Monaten auf insgesamt fünf Kontinenten ein. Produziert wird der Rivale des BYD Dolphin Mini künftig vom Kooperationspartner Renault do Brasil. Rund ein Jahr, nachdem der EX2 in seinem Heimatland China gestartet ist, führt die gleichnamige Kernmarke des Geely-Konzerns den Kleinwagen auf mehreren globalen Märkten ein. Brasilien macht dabei den ...

