Woche 47/25Fr., 21.11.Bitte geänderten Programmablauf ab 1.10 Uhr beachten:1.10 A Very Royal Scandal (VPS 1.09/HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)Ein Trojanisches PferdEmily Maitlis Ruth WilsonPrinz Andrew Michael SheenSarah Ferguson Claire RushbrookStewart Maclean Éanna HardwickeAmanda Thirsk Joanna ScanlanSir Edward Young Alex JenningsSam McAlister Clare CalbraithEsme Wren Lydia LeonardPrinzessin Beatrice Honor Swinton ByrnePrinzessin Eugenie Sofia OxenhamSchnitt: Mark DavisMusik: Adrian JohnstonKamera: Felix WiedemannBuch: Jeremy Brocknach dem Roman von Emily MaitlisRegie: Julian JarroldGroßbritannien 2024Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025Free-TV-Premiere2.10 A Very Royal Scandal (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)Vor laufender KameraEmily Maitlis Ruth WilsonPrinz Andrew Michael SheenSarah Ferguson Claire RushbrookStewart Maclean Éanna HardwickeAmanda Thirsk Joanna ScanlanSir Edward Young Alex JenningsSam McAlister Clare CalbraithEsme Wren Lydia LeonardPrinzessin Beatrice Honor Swinton ByrnePrinzessin Eugenie Sofia OxenhamSchnitt: Mark DavisMusik: Adrian JohnstonKamera: Felix WiedemannBuch: Jeremy Brocknach dem Roman von Emily MaitlisRegie: Julian JarroldGroßbritannien 2024Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025Free-TV-Premiere_____________________________zu Fr., 21.11.3.10 A Very Royal Scandal (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)Die Stille nach dem SchussEmily Maitlis Ruth WilsonPrinz Andrew Michael SheenSarah Ferguson Claire RushbrookStewart Maclean Éanna HardwickeAmanda Thirsk Joanna ScanlanSir Edward Young Alex JenningsSam McAlister Clare CalbraithEsme Wren Lydia LeonardPrinzessin Beatrice Honor Swinton ByrnePrinzessin Eugenie Sofia OxenhamSchnitt: Mark DavisMusik: Adrian JohnstonKamera: Felix WiedemannBuch: Jeremy Brocknach dem Roman von Emily MaitlisRegie: Julian JarroldGroßbritannien 2024Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025Free-TV-Premiere4.10 Terra X (VPS 1.55)Expedition Anden4.55- hallo deutschland5.30("Ein Taxi zur Bescherung" verschiebt sich auf So. 23.11.2025, 3.40 Uhr."Terra X History: Rechte Frauen - Weiblich, national, radikal" sowie"Terra X: Das Uhrwerk des Lebens" entfallen.)Woche 48/25So., 23.11.Bitte geänderten Programmablauf ab 3.40 Uhr beachten:3.40 Ein Taxi zur Bescherung (VPS 3.39)(Text und weitere Angaben s. Fr., 21.11.2025, 3.25 Uhr)5.10- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 3.40)5.30("Terra Xplore: Krieg, Krise, Katastrophe - bist du vorbereitet?" sowie"ZDF.reportage: Dresden Prohlis" entfallen.) Woche 49/25Mi., 3.12.Bitte nochmalige Änderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads1.15 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr1.40 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr2.00 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr2.30 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr2.55 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr3.25 plan b: Ackern gegen den Klimawandel3.55 plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft4.25 Quinoa - Genuss mit Beigeschmack (VPS 4.24/HD/UT)Film von Ronja Bachofer und Henning Rütten(vom 20.7.2025)Deutschland 2025Im Streaming: 18. Juli 2025, 08.30 Uhr bis 18. Juli 20304.55- Bares für Rares - Händlerstücke5.30("heute journal update" entfällt.)