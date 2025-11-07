Mainz (ots) -
Woche 47/25
Fr., 21.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 1.10 Uhr beachten:
1.10 A Very Royal Scandal (VPS 1.09/HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
Ein Trojanisches Pferd
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025
Free-TV-Premiere
2.10 A Very Royal Scandal (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
Vor laufender Kamera
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025
Free-TV-Premiere
_____________________________
zu Fr., 21.11.
3.10 A Very Royal Scandal (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT)
Die Stille nach dem Schuss
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 22. November 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2025
Free-TV-Premiere
4.10 Terra X (VPS 1.55)
Expedition Anden
4.55- hallo deutschland
5.30
("Ein Taxi zur Bescherung" verschiebt sich auf So. 23.11.2025, 3.40 Uhr.
"Terra X History: Rechte Frauen - Weiblich, national, radikal" sowie
"Terra X: Das Uhrwerk des Lebens" entfallen.)
Woche 48/25
So., 23.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 3.40 Uhr beachten:
3.40 Ein Taxi zur Bescherung (VPS 3.39)
(Text und weitere Angaben s. Fr., 21.11.2025, 3.25 Uhr)
5.10- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 3.40)
5.30
("Terra Xplore: Krieg, Krise, Katastrophe - bist du vorbereitet?" sowie
"ZDF.reportage: Dresden Prohlis" entfallen.)
\u2003
Woche 49/25
Mi., 3.12.
Bitte nochmalige Änderung ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads
1.15 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr
1.40 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr
2.00 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr
2.30 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr
2.55 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr
3.25 plan b: Ackern gegen den Klimawandel
3.55 plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft
4.25 Quinoa - Genuss mit Beigeschmack (VPS 4.24/HD/UT)
Film von Ronja Bachofer und Henning Rütten
(vom 20.7.2025)
Deutschland 2025
Im Streaming: 18. Juli 2025, 08.30 Uhr bis 18. Juli 2030
4.55- Bares für Rares - Händlerstücke
5.30
("heute journal update" entfällt.)
