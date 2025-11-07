LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 816 auf 834 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überraschend gute Margen des Großküchenausrüsters sorgten für Erleichterung inmitten der Zollsorgen, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007010803

