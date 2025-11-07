Die globale Energieindustrie hat in den vergangenen Jahren eine Entwicklung erlebt, die viele Marktteilnehmer unterschätzt haben. Während Kapital in Technologie und KI floss, verschob sich im Hintergrund die tatsächliche Angebotslage bei Energie und Rohstoffen. Das betrifft nicht nur Öl, sondern auch Silber - ein Metall, das in modernen Energiesystemen und Industrieprozessen eine immer stärkere Rolle spielt. Wer diese Verbindung ignoriert, könnte die entscheidende Marktbewegung verpassen.Im neuen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.