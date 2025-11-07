Die Aktie des Quantencomputer-Unternehmens D-Wave Quantum befindet sich seit Mitte Oktober in einer starken Abwärtsspirale. Seit dem damaligen Allzeithoch bei 37 € beträgt der Kursverlust rund -35%. Am Freitag verliert sie aktuell -5% und steht bei 23,40 €. Ist die Korrektur damit abgeschlossen? Negatives Momentum überwiegt Momentan befinden sich die Börsen in einer größeren Korrekturphase, dies gilt insbesondere für die Tech-Werte. Diese war auch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.