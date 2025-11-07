Das Verkehrsnetz der Antike prägt unseren Wohlstand bis heute. Jetzt wurde es komplett neu kartiert, mit einer überraschenden Erkenntnis. Ein internationales Team von Forscher:innen hat die bisher umfassendste digitale Karte des römischen Straßennetzes vorgestellt. Die Hintergründe und Ergebnisse des Projekts "Itiner-e" wurden im renommierten Fachmagazin Nature Scientific Data veröffentlicht. Der Datensatz verdoppelt die bekannte Länge der antiken ...

