Ein ruhiger, aber gehaltvoller Start in die Woche:Mit den Quartalszahlen von Hypoport, Salzgitter und Hannover Rück rücken drei Schlüsselbranchen in den Blick. Auf der Makroseite liefern neue Inflations- und Vertrauensindikatoren aus Skandinavien und dem Euroraum frische Impulse. Gleichzeitig startet in Brasilien die COP30 - und lenkt den globalen Fokus erneut auf Klimaziele, Investitionen und Energiepolitik. TERMINE UNTERNEHMEN07:15 DEU: ...

