Nach der Berichtssaison-Pause im Oktober nimmt die zweite Novemberwoche richtig Fahrt auf. Große Namen aus Industrie, Versicherung, Energie und Technologie öffnen ihre Bücher - von Allianz und Siemens über Bayer und Eon bis hin zu Infineon und Munich Re. Parallel steht Europa im Zeichen wirtschaftspolitischer Weichenstellungen: Die "Wirtschaftsweisen" legen ihr Jahresgutachten vor, der Haushaltsausschuss berät den Bundesetat 2026, und in Brüssel ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.