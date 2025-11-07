Anzeige
07.11.2025
TAGESVORSCHAU/Samstag, 8. November bis Montag, 10. November (vorläufige Fassung)

=== 
S O N N T A G, 9. November 2025 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober 
     PROGNOSE: -2,3% gg Vj 
     zuvor:  -2,3% gg Vj 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vj 
     zuvor:  -0,3% gg Vj 
 
M O N T A G, 10. November 2025 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
 (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 
===

