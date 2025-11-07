DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 8. November bis Montag, 10. November (vorläufige Fassung)
=== S O N N T A G, 9. November 2025 *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: -2,3% gg Vj zuvor: -2,3% gg Vj *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vj M O N T A G, 10. November 2025 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November ===
