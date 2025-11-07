Anzeige
Freitag, 07.11.2025
Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating?
Dow Jones News
07.11.2025 15:33 Uhr
WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. November (46. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. November (46. KW) 

=== 
M O N T A G, 10. November 2025 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 
 
D I E N S T A G, 11. November 2025 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 
  07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Ergebnis 3Q 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate 
*** 09:20 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußbotschaft für 
     Konferenz der albanischen Nationalbank 
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
    - US/Feiertag US-Anleihehandel 
 
M I T T W O C H, 12. November 2025 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
  07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis 
     (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 3Q 
*** 11:30 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz von BNP Paribas 
  11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 
     im Volumen von 1,0 Mrd EUR; 
     Auktion 2,90%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 
     im Volumen von 1,5 Mrd EUR 
*** 17:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Atlanta Economics Club luncheon 
*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Fireside Chat in 
     University of Cambridge Judge Business School 
  18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
***   - US/Chevron Corp, Investorentag 
***   - DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung 
     der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2025/26 
 
D O N N E R S T A G, 13. November 2025 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober 
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q und Kapitalmarkttag (08:30 BI-PK) 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q (11:30 PK) 
  07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (16:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q 
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
  07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q 
  07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
  07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q 
  07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat September 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion September 
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
  10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September 
*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober 
  18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  18:10 DE/Patrizia SE, 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 18:20 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Fireside Chat im 
     Economic Club of Pittsburgh 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - DE/Formycon AG, Ergebnis 3Q 
    - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q 
 
F R E I T A G, 14. November 2025 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:30 BI-PK) 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H 
     (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK) 
  07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober 
*** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu "What energy for climate 
     and competitiveness in Europe?" 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September 
*** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum 
*** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum 
*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober 
*** 16:00 US/Lagerbestände September 
***   - EU/EU-Kommission, Herbstprognose 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 09:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
