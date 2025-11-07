DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

=== M O N T A G, 17. November 2025 *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary Policy of the European Central Bank" *** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** - DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag *** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der Society of Professional Economists *** - US/Dalles-Fed-Präsidentin Logan D I E N S T A G, 18. November 2025 *** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Baugenehmigungen September *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 DE/Rational AG, Capital Markets Day *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag - DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Capital Markets Day *** - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day *** - CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag - FR/Credit Agricole SA, Investorentag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan - SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q *** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der Society of Professional Economists M I T T W O C H, 19. November 2025 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 23:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 20. November 2025 *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober *** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag *** 19:40 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch der CFA Society of Indianapolis *** - EU/EZB, Sitzung des Erweiterten Rats *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) F R E I T A G, 21. November 2025 08:00 DE/Insolvenzen August *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November - EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope) ===

