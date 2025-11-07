Anzeige
Freitag, 07.11.2025
Dow Jones News
07.11.2025 15:33 Uhr
WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW) 

=== 
M O N T A G, 17. November 2025 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week 
  12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober 
*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu 
     "The Monetary Policy of the European Central Bank" 
*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im 
     Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 
***   - DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag 
***   - DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag 
***   - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der 
     Society of Professional Economists 
***   - US/Dalles-Fed-Präsidentin Logan 
 
D I E N S T A G, 18. November 2025 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Baugenehmigungen September 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
*** 10:00 DE/Rational AG, Capital Markets Day 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober 
***   - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag 
    - DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Capital Markets Day 
***   - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day 
***   - CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag 
    - FR/Credit Agricole SA, Investorentag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan 
    - SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q 
***   - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der 
     Society of Professional Economists 
 
M I T T W O C H, 19. November 2025 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 23:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 20. November 2025 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober 
***   - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag 
*** 19:40 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch 
     der CFA Society of Indianapolis 
***   - EU/EZB, Sitzung des Erweiterten Rats 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der 
     Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) 
 
F R E I T A G, 21. November 2025 
  08:00 DE/Insolvenzen August 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November 
 
    - EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 09:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
