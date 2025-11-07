HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach einem "soliden dritten Quartal" auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Im Rahmen der Telefonkonferenz habe der Konzernchef erklärt, innerhalb der nächsten zwölf Monate rund 20 Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) veräußern zu wollen, schrieb Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit solchen Deals könne die Beteiligungsgesellschaft Werte freisetzen. Die Aktien seien attraktiv bewertet./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1TNUT7





© 2025 dpa-AFX-Analyser