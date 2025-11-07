Dortmund (ots) -Vom 25. bis 26. November heißt es in Dortmund: "Matchmaking für die Abwärme". Die Bundesabwärmetagung (BAT) setzt dieses Jahr den Fokus auf die Kontaktanbahnung und den frühzeitigen Austausch zwischen Abwärmequelle und -senke.In diesem Jahr findet die BAT in Kooperation mit der HEATEXPO statt. Eine ideale Bühne, um die zentralen Themen der Abwärmenutzung sichtbar zu machen und mit neuen Impulsen zu ergänzen. Die HEATEXPO als Fachmesse schafft dafür den passenden Rahmen: praxisnah, anwendungsorientiert und interdisziplinär. Gemeinsam wollen wir den Blick auf konkrete Potenziale und die Umsetzung der Abwärmenutzung im Kontext der kommunalen Wärmeplanung richten.Ein vielfältiges Programm mit Erfahrungsbeiträgen, Impulsen aus der Politik, Podiumsdiskussionen und Fachausstellung erwartet Sie. In den Pausen sowie in der eigens dafür geplanten Vernetzungszeit bleibt ausreichend Zeit, um wertvolle Kontakte zu knüpfen oder die ausstellenden Firmen in der Messe zu besuchen. Auch die Teilnahme über einen Video-Stream ist möglich.Termin: 25./26. November 2025Location: Messe Dortmund / HEATEXPOSprechen werden u.a.: Stephanie von Ahlefeldt (BMWE) und Dr. Ralf Kuder (MWIKE NRW)Weitere Infos und Anmeldung unter: https://izes.eu/events/bundesabwaermetagung/Pressekontakt:TagungskoordinationTel: +49 681 844 972 73Email: awanetz@izes.de; Betreff: PressekontaktOriginal-Content von: IZES gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164910/6153971