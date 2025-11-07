Ein Startup will Satelliten vor Zusammenstößen mit anderen Satelliten oder Weltraumschrott bewahren. In ersten Versuchen hat ihr eigens entwickelter Algorithmus bessere Vorhersagen als das meistgenutzte Modell der US-Regierung geliefert. Der Orbit der Erde wird immer voller. Allein Unternehmen wie Starlink haben schon 10.000 Satelliten ins Weltall geschickt. Hinzu kommt ein wachsender Gürtel aus Weltraumschrott, der ebenfalls um unsere Erde kreist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
