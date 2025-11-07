Wien (www.fondscheck.de) - Der Markt für deutsche Fondsboutiquen hat sich im dritten Quartal des laufenden Jahres erholt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Gesamtvolumen der von Boutiquen gemanagten oder beratenen Portfolios sei dank positiver Marktentwicklung deutlich auf 160,3 Milliarden Euro (155 Mrd. Euro per Ende Juni 2025) geklettert, auch wenn das Mittelaufkommen seit Jahresbeginn mit minus 100 Millionen Euro leicht negativ sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
