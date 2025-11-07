Wien (www.fondscheck.de) - Der Markt für deutsche Fondsboutiquen hat sich im dritten Quartal des laufenden Jahres erholt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Gesamtvolumen der von Boutiquen gemanagten oder beratenen Portfolios sei dank positiver Marktentwicklung deutlich auf 160,3 Milliarden Euro (155 Mrd. Euro per Ende Juni 2025) geklettert, auch wenn das Mittelaufkommen seit Jahresbeginn mit minus 100 Millionen Euro leicht negativ sei. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.