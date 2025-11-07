Frankfurt (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments hat zwei aktive ETFs mit Fokus auf US-amerikanischen und europäischen Aktien an der Deutschen Börse Xetra gelistet: den CT QR Series US Equity Active UCITS ETF (ISIN IE000953I6Z4/ WKN A41FLZ) und den CT QR Series European Equity Active UCITS ETF (ISIN IE000SA19OL0/ WKN A41FLW), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

